Dritter Saison-Erfolg: Bastianini gewann MotoGP-Lauf in Le Mans

Enea Bastianini hat am Sonntag den Motorrad-Grand-Prix von Frankreich gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich in Le Mans in der MotoGP-Klasse vor seinem australischen Markenkollegen Jack Miller und dem Spanier Aleix Espargaro auf Aprilia durch. Bastianini verbesserte sich mit seinem dritten Saisonsieg in der WM-Wertung auf den dritten Platz. WM-Titelverteidiger Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) wurde Vierter und behielt die Gesamtf├╝hrung.

Pole-Position-Mann Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) schied nach einem Sturz aus. Bester KTM-Pilot wurde wie zuletzt der S├╝dafrikaner Brad Binder als Achter. Der Portugiese Miguel Oliveira schied ebenso nach einem Sturz aus.

Komplizierte Woche

"Ich bin wirklich gl├╝cklich ├╝ber das Rennen. Es war eine komplizierte Woche f├╝r mich, aber im Rennen habe ich gesehen, dass ich einen Super-Rhythmus habe", freute sich Bastianini, der von Position f├╝nf ins Rennen gegangen war und dann in der 21. Runde die F├╝hrung ├╝bernahm. Da war Leader Bagnaia von der Strecke abgekommen und gest├╝rzt.

Dadurch k├Ąmpfte auch noch Quartararo ums Podest mit, konnte die L├╝cke zu Espargaro aber nicht mehr schlie├čen. Er f├╝hrt nach dem ersten Saisondrittel, also sieben von 21 Rennen, mit 102 Punkten noch vier Z├Ąhler vor Espargaro und deren acht vor Bastianini.

Keinen guten Tag erlebte Suzuki. Der Rennstall hatte diese Woche angek├╝ndigt, die MotoGP per Jahresende zu verlassen. Alex Rins und der Weltmeister von 2020, Joan Mir, schafften es beide nach St├╝rzen nicht ins Ziel.