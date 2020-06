Die heißen Themen der Formel 1

Mit dem Sieg in Bahrain am Sonntag meldete sich Sebastian Vettel eindrucksvoll zurück. Der brasilianische O Globo urteilte: "Die Leistung von Vettel erinnert an die Überlegenheit, die er und sein RBR-Team im vorigen Jahr zeigten."

Für Frankreichs L’Equipe steht fest: " Vettel genießt in Maßen. Der Deutsche ist glücklich, aber auch zugleich vorsichtig mit Blick auf die Zukunft."Und die spanische As wurde pathetisch: " In Bahrain regnete es vor dem Rennen. Das ist ungewöhnlich in einem Wüstenland, aber normal in einem Land, das weint."

Vier von 20 Rennen sind gefahren. Das waren bisher die heißen Themen.