Die Formel 1 schweigt zur Bahrain-Krise

Die Regimegegner haben während des Formel-1-Wochenendes zu "drei Tagen des Zorns" aufgerufen.



Am Mittwoch hatten Demonstranten in Manama gegen eine Ausstellung anlässlich des Rennens (Sonntag, 14 Uhr MESZ) protestiert – Sicherheitskräfte waren vehement eingeschritten. Am Freitagnachmittag wollte sich die Protestbewegung zu einer Demonstration vor den Toren des Bahrain International Circuit in Sakhir treffen. Die hauptsächlich schiitischen Gegner des sunnitischen Königshauses fordern Reformen in dem Golfstaat – und sie kritisieren, dass das Formel-1-Gastspiel von der Regierung instrumentalisiert werde.



Eine Situation, auf die auch Menschenrechtsorganisationen hinweisen. Die Situation ist aufgeheizt, neben einem Bus, in dem vier Mitglieder des Force India Teams saßen, explodierte ein Molotowcocktail. Doch Streckenchef Zayed Al Zayani bagatellisierte: "Das war ein unglückliches Timing." Force India sei nicht Ziel der Attacke gewesen, und überhaupt: Der Formel-1-Tross habe nichts zu befürchten, der Zorn richte sich gegen andere.