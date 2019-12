Der Reiz der Rallye Dakar: "Ich will die Grenzen ausloten"

Sein Ziel ist das Ziel: „Ich will versuchen, gemütlich zu fahren und nicht zu viel am Gasgriff zu drehen. Mir geht es ganz klar darum, das Ziel zu erreichen. Die Platzierung ist zweitrangig, ich will dieses Abenteuer genießen.“

Das Abenteuer findet 2020 erstmals in Asien statt, in Saudi-Arabien. Laut Statistik werden von den 170 Motorradfahrern weniger als die Hälfte die Rallye beenden. Sollte Freinademetz das Ziel erreichen, wäre er der erste Österreicher, der die Dakar auf drei Kontinenten erfolgreich absolvierte: 2007 noch in Afrika, 2010 in Südamerika, 2020 in Asien.