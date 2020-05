Der Iceman gibt auch auf Schnee Gas

Kimi Räikkönen gehörte zu den positiven Erscheinungen der Formel-1-Saison. Nach zwei Jahren Pause zeigte der 33-jährige Finne, dass er noch immer zu den schnellsten Piloten auf diesem Planeten gehört. Er beendete mit seinem Lotus als einziger Fahrer alle 20 Rennen, erreichte in der WM-Wertung hinter Sebastian Vettel und Fernando Alonso Rang drei und wurde seinem Spitznamen " Iceman" gerecht. Nach seinem Sieg in Abu Dhabi sagte der Schweiger: "In mir geht nichts Besonderes vor." Während des Rennens hatte er noch seinen lästigen Renn­ingenieur zurechtgewiesen: "Lasst mich in Ruhe!" Der Spruch wurde nach dem Rennen auf die T-Shirts des Teams gedruckt.