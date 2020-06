Debatte um Bahrain-GP

Am kommenden Wochenende macht der Formel-1-Zirkus in China halt. Danach steht am 22. April der Grand Prix von Bahrain auf dem Rennprogramm. Doch die Zweifel am Weiterflug des PS-Trosses in den unruhigen Golfstaat werden immer größer. Menschenrechtler, Politiker und angeblich auch einige Teams drängen darauf, das Rennen am Sakhir Circuit wie im Vorjahr wegen der politisch angespannten Lage abzusagen.

"Wenn ich brutal ehrlich bin, dann können sie dieses Rennen nur ohne Zwischenfall durchziehen, wenn sie es komplett militärisch abschirmen. Das wäre inakzeptabel", zitierte die britische Zeitung Guardian einen Teamchef, der ungenannt bleiben wollte.

In den vergangenen Wochen waren wieder Tausende für Reformen auf die Straßen gegangen. Zusammenstöße mit der Polizei blieben dabei nicht aus. Eine Protestgruppe hatte Bernie Ecclestone per Brief angedroht, das Rennen massiv stören zu wollen. Und selbst der Formel-1-Boss schloss eine erneute Absage in Bahrain nicht mehr aus: "Wenn die Teams nicht dorthin wollen, können wir sie nicht dazu zwingen."