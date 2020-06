De Villota-Crash: Anteilnahme und Kritik

Unklar ist auch noch die Unfallursache. Die Ingenieure ihres Marussia-Teams versuchen zu ermitteln, ob ein technisches Versagen am Auto vorlag, oder ob die Fahrerin mit der komplizierten Technik in dem Formel-1-Wagen überfordert war.

Die Anteilnahme der Formel-1-Kollegen ist groß. "Meine Gedanken sind bei Maria und ihrer Familie", twitterte der gläubige Katholik Felipe Massa. "Ich bete zu Gott, dass er ihr in dieser schwierigen Zeit hilft. Gib nicht auf Maria und denke positiv." Sein Ferrari-Teamkollege und WM-Führende Fernando Alonso schrieb: "Wir wünschen dir alle Energie der Welt. Wir sind bei dir." Auch Lewis Hamilton wünschte De Villota vor seinem Heimrennen am Sonntag in Silverstone gute Besserung: "Ich hoffe, dass sie durchkommt. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihr und ihrer Familie."

Doch bei aller Betroffenheit mehren sich auch kritische Stimmen. Denn Maria de Villota hat den Sprung in das Formel-1-Cockpit nicht wegen ihrer sportlichen Leistungen geschafft. Zwar fährt die studierte Sportwissenschaftlerin aus Madrid seit zwölf Jahren im Formel-Sport und in Tourenwagenrennen, sie musste sich bisher jedoch mit Plätzen im Mittelfeld zufriedengeben. Die Annahme liegt nahe, dass sich das Nachzüglerteam Marussia mit einer Frau am Steuer mehr mediale Präsenz erhofft hatte.

Tatsächlich hat das Team dieser Tage die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch der Preis dafür war viel zu hoch.