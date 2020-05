Das Rennen zum WM-Titel

Natürlich. Sollte der Grand Prix von Japan am Sonntag (8 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL, Sky) ähnlich enden wie das erste Training, dann würde die WM-Party für Sebastian Vettel platzen. Denn Vettel kam von der Strecke ab, rutschte in die Streckenbegrenzung, während Jenson Button in beiden Trainingsfahrten der Schnellste war. Der englische McLaren-Pilot ist der letzte verbliebene Kontrahent, der Vettel den Titel noch (theoretisch) streitig machen kann.



Doch an dieses Szenario glaubt in Japan niemand. Der leichte Crash hat Vettel sogar noch gestärkt und aufmerksamer gemacht. "Es war ein unnötiger Fehler. Das war ein ganz gutes Wachrütteln", sagte der Weltmeister. Nachdenklich kletterte er aus dem beschädigten Auto und verfolgte danach die Bergungsarbeiten. Wegen des Unfalls muss Vettel am Samstag im letzten Freien Training mit einem alten Frontflügel fahren. Bis zum Qualifying am Nachmittag sollte das neue Teil aus Europa per Flugzeug in Japan eingetroffen sein - in weltrekordverdächtiger Lieferzeit.