Darf Leclerc für Ferrari gewinnen?

Ein schlechtes Gefühl hat man bei den Silberpfeilen. Hamilton und Bottas hatten am Samstag keine Chance und kamen auf die Plätze drei und vier. Nach Jahren der Dominanz musste Teamchef Toto Wollf zugeben, dass Mercedes in der Leistung hinter Ferrari zurück liegt. Der Wiener blickte aber optimistisch auf das Rennen am Sonntag, denn: "In den Longruns waren wir am Freitag nicht so schlecht."