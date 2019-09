Dakar-Sieger Walkner: Erster Rallye-Start nach der Verletzungspause

Matthias Walkner hat anstrengende Monate hinter sich. Seit der Rallye Dakar verbrachte der Salzburger viel Zeit in Kraftkammern und Therapieräumen. Bis zu 25 Stunden in der Woche arbeitete Walkner an seinem Comeback, nachdem er sich am Anfang des Jahres gleich zwei Operationen unterziehen hatte müssen. Bei der Rallye Dakar hatte sich der Vorjahrssieger mit einem Knöchelbruch ins Ziel gequält und war trotzdem Zweiter geworden. Diese Verletzung erforderte genauso einen Eingriff wie ein Kreuzbandriss, den er sich schon 2016 zugezogen hatte.