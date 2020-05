Button gewinnt den Reifenpoker

Für Vettel, aus der Poleposition gestartet, dürfte die Titelverteidigung nur noch Formsache sein. Der Deutsche gab die Führung in der fünften Runde nach einem Ausrutscher ab. Eine Schrecksekunde lieferte Nick Heidfeld: Sein Lotus fing nach einem Boxenstopp Feuer, passiert ist dem Deutschen nichts.



Die Formel 1 verabschiedet sich mit einem Weltrekord in die Sommerpause: Mehr als 90 Mal kamen die Fahrer in die Box. Weiter geht's in vier Wochen im belgischen Spa.