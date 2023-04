Brad Binder gewann auf seiner KTM den MotoGP-Sprint in Jerez

KTM-Pilot Brad Binder hat sich den Sprint-Sieg der MotoGP vor dem Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera gesichert. Der Südafrikaner ließ am Samstag Francesco Bagnaia (ITA) und Teamkollege Jack Miller (AUS) hinter sich. Das Rennen über elf Runden (48,653 km) hatte nach mehreren Stürzen neu gestartet werden müssen. WM-Leader Marco Bezzecchi, der von Rang 13 ins Rennen gegangen war, wurde Neunter. Am Sonntag geht es ab 15.00 Uhr (live ServusTV) um die vollen Punkte.

"Es war tough, mit der Roten Flagge zu Beginn", sagte der 27-jährige Binder. "Einen weiteren Sieg zu holen, ist unglaublich. Massiver Dank an mein Team." Dank Dani Pedrosa, der bei seinem Heim-GP mit einer Wildcard antritt, wird KTM am Sonntag sogar mit drei Piloten vertreten sein. Der Spanier startet von Position sechs ins Rennen.