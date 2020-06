Alonso gewinnt den Malaysia-GP

Am Sonntag in der Früh steckte Ferrari noch in der tiefsten Krise seit vielen Jahren: Nur Startplatz acht für den Doppelweltmeister Fernando Alonso, gar nur Platz 11 für den Brasilianer Felipe Massa. Kein Speed, keine Hoffnung auf Besserung. Nach dem Rennen wurden bei dem Team aus Maranello dicke Tränen geweint. Aus Freude. "Dieser Tag ist so, so ... wunderbar", schluchzte Ferrari-Renningenieur Andrea Stella in den Funk. "Wir sind so stolz auf dich." Und Alonso sagte, nachdem er vom Siegespodest gewunken und die WM-Führung übernommen hatte: "Wir waren eigentlich nicht konkurrenzfähig."



Tatsächlich wäre der Spanier im Trockenen im unterlegenen Ferrari wohl ohne Chance gewesen, im Regenchaos von Sepang machte er aber alles richtig.