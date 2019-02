Alles neu bei Haas F1: Schwarz-Gold dank neuem Sponsor

Als erstes Team präsentierte Haas F1 am Donnerstag seinen neuen Look für die neue Saison. Die Amerikaner starten in ihr viertes Jahr in der Königsklasse und haben mit Rich Energy einen neuen Titelsponsor an Land gezogen. Entsprechend den Farben des neuen Geldgebers tritt das Team nicht wie in den letzten Jahren in Grau und Rot an, sondern hält sich in einem stark an die von der Zigarettenmarke John Player Special geprägte Lotus-Lackierung erinnernden, schwarz-goldenden Design.

Während bei der Präsentation in London aber ein Vorjahresmodell - mit einigen Anpassungen an das aktuelle Reglement - gezeigt wurde, veröffentlichte das Team in den sozialen Medien schon computergenerierte Aufnahmen des neuen Boliden, der einen ersten Vorgeschmack auf die Formel-1-Saison 2019 liefert.