Albon statt Gasly: Red Bull tauscht seine F1-Fahrer aus

" Red Bull ist in der einzigartigen Position, vier talentierte Formel-1-Fahrer unter Vertrag zu haben, die innerhalb der beiden Teams rotiert werden können", heißt es in einem offiziellen Statement des Teams: "Wir werden die nächsten neun Rennen nutzen, um Alex' Performance zu evaluieren um danach zu entscheiden, wer 2020 neben Max (Anm.: Verstappen) fahren wird."

63 Punkte in zwölf Rennen

Vor dem Grand Prix von Belgien am 1. September in Spa-Francorchamps liegt Verstappen mit 181 Punkten hinter den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (GBR/250) und Valtteri Bottas (FIN/188) an dritten Stelle der WM-Fahrerwertung. Gasly sammelte in den ersten zwölf Saisonrennen 63 Zähler und ist damit aktuell WM-Sechster.

Der russische Toro-Rosso-Pilot Daniil Kwjat, der bereits im Mai 2016 von Red Bull "degradiert" worden war, ist mit 27 Punkten WM-Neunter. Dessen bisheriger Teamkollege Albon liegt in seiner Debütsaison mit 16 Zählern auf Rang 15.