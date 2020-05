Al-Attiyah gewinnt 3. Dakar-Etappe

Zuerst wurde der Titelverteidiger groß gefeiert. Zehn Mal gewann Stéphane Peterhansel bereits die Rallye Dakar, sechs Mal davon auf einem Motorrad, vier Mal mit einem Auto. Und auch nach der ersten Wüstenetappe 2013 am Sonntag nahm der Franzose Gratulationen für die Gesamtführung in der wichtigsten Langstreckenrallye der Welt entgegen.

Doch am Montag startete plötzlich der Spanier Carlos Sainz mit 5:05 Minuten Vorsprung auf Peterhansel in die dritte Etappe von Pisco nach Nazca. Denn Sainz wurden 21 Minuten und 26 Sekunden gutgeschrieben, da der Veranstalter ein Problem mit der Satelliten-Technik einräumen musste. Am Sonntag hatte Sainz in seinem Buggy viel Zeit verloren – ursprünglich hieß es, dass das Navigationssystem des Spaniers in der Ica-Wüste in Südperu versagt habe. Doch dann stellte sich heraus, dass die von der Rallye genutzten Satelliten das Problem verursacht hatten. "Die ganze Sache war sehr seltsam", sagte der zweimalige Rallye-Weltmeister Sainz. "Wir haben eine Wegmarke drei oder vier Mal durchfahren. Erst dann kam das Signal, dass wir die Etappe fortsetzen dürfen." Viel Freude hatte Sainz freilich nicht mit seiner Führung, denn schon gestern setzte sich Peterhansel wieder an die Spitze. Gewonnen hat die 3. Etappe Nasser Al-Attiyah aus Katar vor dem US-Amerikaner Robby Gordon.

Bei den Motorradfahrern holte sich der französische Favorit Cyril Despres ( KTM) die Führung zurück, der einzige Österreicher im Rennen, Ferdinand Kreidl, liegt mit seiner KTM 2:34 Stunden Verspätung an 106. Stelle. Nach 8500 Kilometern endet die Rallye Dakar am 19. Jänner in Santiago de Chile.