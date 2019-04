1000. F1-Rennen: "Leclerc war Bauer, der geopfert wurde"

Der Zweikampf zwischen dem 31 Jahre alten viermaligen Weltmeister Vettel und dem zehn Jahre jüngeren Leclerc hat es jedenfalls in sich. Der Nachwuchsmann, der in seinem ersten Ferrari-Jahr ist, ist kein Kimi Räikkönen. Der 39 Jahre alte Finne hatte sich als Vettel-Nebenmann jahrelang gefügig gegeben. Notgedrungen tat Leclerc dies in China auch. Bissige Kommentare per Funk konnte er sich nicht verkneifen. Vettel geht die Diskussion um die Teamorder, bei der Leclerc ihn im 1000. Formel-1-Rennen vorbeilassen musste, gehörig auf die Nerven. Die Reaktionen der Presse nach dem 1000. Formel-1-Rennen:

GROßBRITANNIEN:

The Telegraph: "Im 1000. Rennen der Formel 1 lieferte Hamilton - der britische Star und statistisch wohl beste Fahrer, der je gelebt hat - eine weitere makellose Leistung ab, indem er zum sechsten Mal in China gewann. Der 75. Sieg seiner Karriere, wobei außer ihm nur noch Michael Schumacher in mehr als 4000 Runden führte."

The Independent: " Lewis Hamilton lieferte eine beeindruckende Leistung mit dem Sieg in China ab, während Ferrari Sebastian Vettel mit einer Teamorder half, auf dem Podium zu landen."