Mödling Rangers tauschen ihren Spielmacher nach drei Partien

Führungsspieler

Nach Gesprächen zwischen Bruggmann und dem Trainerstab der SonicWall Rangers wurde das Engagement in der vergangenen Woche fixiert. „Er ist so ein richtiger Führungsspieler und hat sowohl charakterlich als auch sportlich überzeugt“, ist Schneider froh über die Neuverpflichtung in seiner Offensive.

Und Bruggmann bewies gegen die Steelsharks Traun am vergangenen Wochenende auch gleich, warum Schneider so von ihm überzeugt ist. Beim 75:49-Sieg der Rangers verzeichnete der Mödlinger Spielmacher 19 von 30 angekommenen Pässen für 371 Yards und sechs Touchdowns.