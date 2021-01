MMA-Superstar Conor McGregor protzt mit 1-Millionen-Dollar-Uhr

Dass Conor McGregor ein schriller Vogel ist, das wissen mittlerweile auch diejenigen, die mit Mixed Martial Arts nichts anfangen können. Um den Iren schwirren so viele Kontroversen, dass man seinen Namen quasi als Synonym für Kontroverse verwenden könnte. Zu seinen Spezialdisziplinen gehört, wenig überraschend, auch das Angeben. Mit sündhaft teuren Uhren, die er sein Eigen nennen darf, beispielsweise.

Diesmal hat sich der 32-Jährige aber etwas Spezielles geleistet - und prompt damit in den sozialen Netzwerken geprotzt. McGregor postete auf Instagram ein Video, in dem er sein neues Prachtstück präsentiert. Die Uhr der Marke Jacob & Co. wurde in Genf produziert. Lediglich neun Stück davon gibt es weltweit, was wohl den horrenden Preis verantwortet: über 1 Million US-Dollar.