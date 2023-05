Ärger mit der Polizei: Box-Star wurde mit Waffe im Auto erwischt

Der US-amerikanische Schwergewichtsboxer und Ex-Weltmeister Deontay Wilder ist Polizeiangaben zufolge festgenommen worden. In einer Erklärung der Polizei von Los Angeles hieß es, der 37-Jährige sei am Dienstagmorgen Ortszeit um 1.15 Uhr in Gewahrsam genommen worden. Nach wenigen Stunden wurde der Boxer auf Kaution wieder freigelassen.