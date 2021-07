Mit fremder Hilfe ins olympische Rampenlicht

Segeln ist ein einfacher Sport: Ein, zwei oder noch mehr Menschen setzen sich irgendwo in ein Boot, hissen die Segel und los geht’s, im Idealfall auf's Podest, nur mit Wind und Strömung.

So einfach ist es aber auch wieder nicht. Längst ist das Spiel mit den Elementen ein Hightech-Sport, längst sind Expertentum und spezielle Materialien gefragt, soll am Ende einer Wettfahrt ein Erfolg stehen. Wenig verwunderlich, dass der Segelsport einen erheblichen Teil der Ressourcen des Projekts Rio 2016 des Sportministeriums bindet: Mehr als eine Million Euro fließen heuer an die bislang fünf berücksichtigten Teams, rund 700.000 Euro gehen für Training und die Reisen zu Wettkämpfen drauf, der Rest für psychologische und physiotherapeutische Betreuung, Forschung, Entwicklung und die Anschaffung von Material. Nach der Einbürgerung von Jolanta Ogar wird dieser Kader demnächst noch um die so erfolgreichen 470er-Damen erweitert werden.

Herbert Houf, den Präsidenten des OeSV, plagen denn auch einige Sorgen: Die Abrechnungsmodalitäten für die Förderung sind kompliziert, und so muss der Verband immer wieder in Vorleistung treten. „Wenn sich nichts ändert, müssen wir bis Jahresende eine Summe in Höhe von 25 Prozent unseres Jahresbudgets vorfinanzieren“, er hofft auf Verbesserungen im System.

Immerhin, etwas hat sich schon getan: Die Erweiterung des Bundesleistungszentrums in Neusiedl scheint nach einjähriger Hängepartie seit Dienstagvormittag endlich auf Schiene zu sein.