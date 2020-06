Mit der Kanu-EM in Wien bekam eine Vision ein Gesicht

Kommende Woche (29. Mai bis 1. Juni) findet auf der neuen, künstlich angelegten Strecke in Wien die Kanuslalom-Europameisterschaft statt, was nicht nur Gerald Klug freut: "Diese EM hat eine ganz besondere Bedeutung. Nicht nur, weil sie eine der größten Sportereignisse dieses Jahres in Österreich ist. Noch mehr beeindruckt mich, wie die Vision dieser Strecke hier in Wien verwirklicht worden ist." In der Vergangenheit seien Österreichs Kanu-Sportler stets Garant für internationale Spitzenplätze gewesen. "Ich hoffe, diese neue Strecke und die Europameisterschaft begeistert junge Menschen für diesen Sport."

251 Meter lang ist der Slalomkanal, zwischen 8,5 und 15 Meter breit, der Höhenunterschied zwischen Start- und Zielbecken beträgt 3,75 Meter. Die Wildwasserbedingungen werden durch veränderbare künstliche Hindernisse erzeugt – und mit einer Pumpe, die 1000 Liter Wasser pro Sekunde aus der neuen Donau in die Wettkampfstrecke fördern kann.