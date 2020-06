Missbrauch: Drakonische Strafe für US-Uni

We are ... Penn State!" donnert es an Spieltagen durch das Beaver Stadium im US-Bundesstaat Pennsylvania. Nach dem jüngsten Urteil der nationalen College-Sportvereinigung (NCAA) wird man an der Penn State wohl noch enger zusammenrücken.

Im vergangenen Jahr war das weithin geschätzte American Football-Programm der Penn State Universtität und ihrer Nittany Lions von einem Skandal erschüttert worden, der in der Geschichte des College-Sports seinesgleichen sucht.

Assistenztrainer Jerry Sandusky soll über Jahre hinweg Jugendliche sexuell missbraucht und belästigt haben. Im vergangenen Monat war der mittlerweile 68-jährige des sexuellen Missbrauchs und Gefährdung von Kindern in 45 Fällen für schuldig befunden worden. Verliert er auch die Berufungsverhandlung droht ihm ein Leben hinter Gittern.

Am Montag folgte dann auch die drastische Reaktion der NCAA.