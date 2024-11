Comeback mit 58: Was treibt Boxlegenden wie Mike Tyson in den Ring?

Als Mike Tyson auftauchte, sprach man von einem neuen Boxwunder. Von einem neuen Stern am Boxhimmel, an dem die Jahre zuvor wenig strahlte.

Das war 1986. 38 Jahre später will der US-Amerikaner zurück in diesen Himmel. „Wenn ich gewinne, werde ich unsterblich sein.“ Dafür ist er gewillt, alles in Kauf zu nehmen. „Wenn ich es aber schlecht mache, möchte ich nicht in einem Krankenhausbett sterben. Ich möchte im Ring sterben.“