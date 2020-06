Jordan spendet 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen Rassismus

"Die Marke Jordan ist mehr als ein Mann, es war immer eine Familie, die Hindernisse überwunden und weltweit gegen Diskriminierung angekämpft hat. Black lives matter ist nicht irgend ein kontroversielles Statement."

"Wir werden von heute an in den nächsten zehn Jahren 100 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die sich für Rassengleichheit, soziale Gerechtigkeit und Bildung einsetzt."