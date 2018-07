Mensur Suljovic steht im Finale von Blackpool

Mensur Suljovic steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Major-Finale (Sonntag, 20.30 Uhr, live Sport1): Der Wiener Darts-Profi schlug im Semifinale des World Matchplay in Blackpool (England) den Schotten Peter Wright 17:13. Es war keine hochklassige Partie, beide zeigten wiederholt Nervenflattern, am Ende konnte sich Suljovic aber doch durchsetzen. Im letzten Spiel des Turniers trifft er auf den Sieger des Duells zwischen Jeffrey de Zwaan (NED) und Gary Anderson (SCO), ausgelobt sind 100.000 Pfund Prämie (112.420 Euro).