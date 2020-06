Melzers Pleiten-Serie

Im Februar triumphierte Jürgen Melzer überraschend beim Turnier in Memphis. Der Beginn eines Höhenflugs? Nein. Seither befindet sich Österreichs Tennis-Nummer-1 im Sinkflug, im letzten halben Jahr glückten ihm gerade einmal sechs Siege in 22 Spielen.



Nach seinem Erstrunden-Out bei den US Open erschien Melzer eine ganze Weile nicht in der Garderobe. "Ich bin hinten auf einem Baumstamm gesessen", erklärte er nach dem 6:4,3:6,5:7,7:5,4:6 gegen den Qualifikanten Bradley Klahn ( USA), als Weltranglisten-489. um 453 Plätze schlechter klassiert als Melzer.



"Es ist einfach der Wurm drinnen", so Melzer: "Der Stachel sitzt jetzt schon ein bisserl tiefer."



Doch den Glauben an sich selbst hat die frühere Nummer 8 der Welt nicht völlig verloren. "Ich hab`s nicht verlernt. Es sind dann zwei, drei Partien, die man gewinnen muss."