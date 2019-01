Melbourne: Djokovic lässt Pouille nicht den Hauch einer Chance

Die Australian Open in Melbourne haben ihr Traumfinale der Herren: Nach dem als Nummer zwei gesetzten Spanier Rafael Nadal am Vortag "spazierte" am Freitag auch Novak Djokovic ins Endspiel des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres. Der Weltranglisten-Erste ließ dem französischen Überraschungs-Halbfinalisten Lucas Pouille beim 6:0,6:2,6:2 in nur 1:23 Stunden überhaupt keine Chance.