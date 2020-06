Medizinerin R.: "Er hat von mir Hormone bekommen"

Und warum Wachstumshormon bei einem erwachsenen Prader-Willi-Patienten, wenn dies doch nicht vorgesehen und überdies Gefahren von Nebenwirkungen und Spätfolgen birgt? Julia R. gibt an, Primschitz sei laufend durch einen Hormonexperten kontrolliert worden. "Im Rahmen meiner Behandlung hat er bis Mitte 2009 Wachstumshormone erhalten. Eine Kontrolle im März 2010 hat ergeben, dass das Wachstumshormon auch ohne Zufuhr von außen im Normalbereich war. Wer ihm später Wachstumshormon verschrieben hat, das weiß ich nicht."



Dass die unter Dopern beliebten Medikamente via Walter Mayer an Sportler gelangt sein könnten, schließt die Ärztin aus. Fakt sei, dass Felix Primschitz selber, "nur mit Unterstützung meiner Therapie Unglaubliches geleistet hat.“ Und wie kam es dann zum plötzlichen Tod des jungen Mannes? Julia R. spricht von Fehlern der Grazer Spitalsärzte – Ermittlungen der Justiz ergaben nichts dergleichen.