Max Verstappen: Wenn die Nerven flattern

Ist Max Verstappen um den Sieg betrogen worden? Oder ist der 21-jährige Niederländer ein Hitzkopf, der seine Nerven nicht in Griff hat, weder auf noch abseits der Rennstrecke? Auch am Tag nach dem Grand Prix in Interlagos wurde mehr über die zwei aufregendsten Szenen diskutiert als über Rennsieger Hamilton.

Szene 1: Der überrundete Force-India-Pilot Esteban Ocon will sich in der 44. Runde zurücküberrunden und kracht Max Verstappen in den Red Bull. Das Manöver kostet Verstappen den Rennsieg und Ocon eine 10-Sekunden-Strafe.