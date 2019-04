Mathieu van der Poel: Ein Multi-Talent auf dem Rad

Ester Ledecka hat es vorgemacht, und die Tschechin ist seit den olympischen Winterspielen 2018 eine lebende Legende: Auf Skiern holte sie in Südkorea Gold im Super-G, wenig später siegte sie auf dem Snowboard im Parallel-Riesenslalom. Im heurigen Weltcup-Winter war es für die 24-Jährige erwartungsgemäß etwas weniger leicht, auf die Snowboard-WM verzichtete sie zugunsten der Ski-WM in Åre, bestes Resultat dort war Platz 15 in der Abfahrt; zum Gewinn des Parallel-Weltcups auf dem Snowboard aber reichte es einmal mehr.

Zuletzt hat Ledecka in Frankreich (Ski-)Material getestet und bei einem Besuch am Schießstand auf einem Kirtag auch Können mit dem Luftgewehr bewiesen; obendrein hegte sie schon im vergangenen Jahr Gedanken an einen Start im olympischen Surfbewerb im kommenden Jahr in Tokio.