Match Thiem gegen Zverev: Treue, Trennungen und TV-Präsenz

Zwischen Günter Bresnik und Herwig Straka, seinem Manager-Nachfolger, verlief zuletzt auch nicht alles reibungslos, Bresnik sagt aber: „Solche Streitigkeiten schaden dem Spieler, wie man es bei Zverev sieht.“ Der Deutsche war bis zum Titel beim kleinen Turnier in Genf auf Sand so richtig am Sand.

Obwohl Straka, „noch an der Positionierung Thiems“ fielen will, hat dieser dem Land viel Freud’ bereitet. „Man hat es im Vorjahr in Kitzbühel gesehen, wie er die Massen anlockt. Auch die TV-Stationen und die Tennis-Internetplattformen profitieren. Er zieht auch als Person“, sagt Alex Antonitsch, Turnierboss beim Generali Open und Tennisnet-Herausgeber. „ Thiem hat in Österreich für einen spürbaren Aufschwung gesorgt“, sagt ÖTV-Präsidentin Christina Toth. „Man merkt vor allem bei den Vereinen, dass Jugendliche wieder mehr zum Tennis kommen.“

Und Zverev? Der hat von sich aus einen schwereren Stand. „ Tennis hat in Deutschland niemals den Stellenwert wie in Österreich. Beispielsweise wird in Österreich sehr viel Tennis übertragen, in Deutschland so gut wie nie“, sagt Journalist Jens. Zudem habe Zverev erst in jüngster Zeit versucht, zugänglicher zu werden. „Bei ihm kommt auch dazu, dass er keinen deutschen Namen hat, selbst in Monte Carlo lebt und innerhalb der Familie Russisch spricht.“ Und dass er nie in seiner Heimat Hamburg spielt. Thiem ist hingegen dabei beim Turnier, das heuer erstmals der Welser Peter-Michael Reichel veranstaltet.

Thiem und Zverev sind übrigens Freunde.