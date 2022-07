Massensturz bei der Tour de France der Frauen sorgt für Aufsehen

Die niederländische Radrennfahrerin Lorena Wiebes hat ihren zweiten Tagessieg bei der Tour de France der Frauen gefeiert. Die 23-Jährige vom Team DSM setzte sich am Donnerstag nach weitgehend flachen 176 Kilometern von Bar-le-Duc nach Saint-Dié-des-Vosges überlegen im Massensprint durch. Wiebes hatte bereits die Auftaktetappe am vergangenen Sonntag in Paris für sich entschieden.

Zweite wurde die Italienerin Elisa Balsamo vor der Niederländerin Marianne Vos, die damit das Gelbe Trikot der Gesamtführenden verteidigte. Die dreimalige Straßenweltmeisterin und Olympiasiegerin von 2012 liegt jeweils 20 Sekunden vor der Italienerin Silvia Persico und der Polin Katarzyna Niewiadoma. Deutsche Fahrerinnen konnten nicht in die Entscheidung eingreifen. Die deutsche Meisterin Liane Lippert belegt mit einem Rückstand von 3:19 Minuten hinter Vos weiterhin den 13. Platz der Gesamtwertung.