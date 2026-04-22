Während sich in anderen Sportarten verschiedene Generationen meist nur am Spielfeldrand begegnen, bietet die österreichische Softball-Bundesliga eine besondere Konstellation: Bei den Linz Witches stehen Nationalspielerin Martina Lackner und ihre Mutter Eva gemeinsam auf dem Feld – letztere hat kürzlich ihren 67. Geburtstag gefeiert.

Softball-Bundesliga: Mutter-Tochter-Duo in Linz Der Einstieg der Mutter ins Team war dabei eher Zufall als Plan. Eigentlich sprang sie nur kurzfristig ein, als für ein Auswärtsspiel nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung standen. Aus diesem einmaligen Einsatz wurde jedoch schnell mehr.

„Es ist total schön, etwas mit der eigenen Mutter zu machen“, sagt Martina. Und tatsächlich ist der Sport bei den Lackners längst zur echten Familienangelegenheit geworden: Der Vater verfolgt die Spiele von der Tribüne aus und übernimmt oft auch das Fahren zu den Matches. „Das ist schon sehr wertvoll“, beschreibt Martina diese besondere Konstellation.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martina Lackner Martina Lackner (links) spielt gemeinsam mit ihrer Mutter Eva (re.)

Duelle gegeneinander Eine Saison lang standen sich Mutter und Tochter sogar als Gegnerinnen gegenüber. Martina gewann damals alle direkten Duelle, doch leicht war das nie. „Wir haben uns davor gemocht und danach auch“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Der Vater hielt sich dabei diplomatisch zurück – „neutral wie die Schweiz“, wie Martina erzählt.

Die Jagd auf den Rekord Sportlich haben die Linz Witches für die aktuelle Saison den Einzug in die Play-offs als klares Ziel ausgegeben. Für Martina Lackner ist es ohnehin eine besondere Spielzeit: Sie geht bereits in ihre 31. Saison und jagt den Rekord für die meisten Pitching-Siege. Auf die Bestmarke von Cornelia Chwojka (139 Siege) fehlen ihr noch zwölf Erfolge. Ans Aufhören denkt die 43-Jährige noch nicht: „Solange es mir Spaß macht, spiele ich.“