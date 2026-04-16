Baseball-Bundesliga: Warum die neue Saison historisch werden könnte

Ab Freitag heißt es wieder: Pitch, Hit und Run – die neue Saison der österreichischen Baseball-Bundesliga startet. Zum Auftakt kommt es direkt zum Niederösterreich-Derby zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und den Wiener Neustadt Diving Ducks. Baseball-Bundesliga: Diving Ducks haben historisches Ziel Besonders die Ducks haben dabei ein historisches Ziel vor Augen: den vierten Meistertitel in Serie – ein Kunststück, das bislang nur den Vienna Metrostars in den 1980er-Jahren gelungen ist.

„Der Titel ist natürlich das Ziel“, betont Ducks-Leistungsträger Moritz Astner, der zudem von einer Karriere im Ausland träumt und bereits mit US-Colleges in Kontakt steht. Nach dem Vorjahrestitel musste das Team allerdings einen bedeutenden Umbruch im Trainerstab verkraften: Erfolgscoach Luis Camargo verließ den Verein nach vier Titeln in fünf Jahren und kehrte in seine Heimat Brasilien zurück. "Gibt niemanden, der so ist wie er" Ein spürbarer Einschnitt für das Team, wie Astner im erklärt: „Es ist, glaube ich, sehr schwer, an die Energie von Luis heranzukommen. Es gibt niemanden, der so ist wie er. Er hat uns extrem viel geholfen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Manfred Szieber Moritz Astner will mit den Ducks den vierten Titel in Serie

Die sportliche Verantwortung liegt nun bei einem Trainertrio aus Tomas Zachoval, Milan Tomecek und Matthias Bichler. Die neuen Coaches beschreibt Astner als „sehr offen“ und zugänglich. Duell um den Titel? Als wohl härtester Konkurrent im Titelrennen gelten erneut die Vienna Metrostars, die in den vergangenen drei Jahren jeweils knapp an den Ducks scheiterten. „Unser Ziel ist es, heuer die Ducks zu schlagen“, meint Youngster Lars Petracs mit einem Augenzwinkern.