Baseball-Bundesliga: Warum die neue Saison historisch werden könnte
Ab Freitag heißt es wieder: Pitch, Hit und Run – die neue Saison der österreichischen Baseball-Bundesliga startet. Zum Auftakt kommt es direkt zum Niederösterreich-Derby zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und den Wiener Neustadt Diving Ducks.
Baseball-Bundesliga: Diving Ducks haben historisches Ziel
Besonders die Ducks haben dabei ein historisches Ziel vor Augen: den vierten Meistertitel in Serie – ein Kunststück, das bislang nur den Vienna Metrostars in den 1980er-Jahren gelungen ist.
„Der Titel ist natürlich das Ziel“, betont Ducks-Leistungsträger Moritz Astner, der zudem von einer Karriere im Ausland träumt und bereits mit US-Colleges in Kontakt steht. Nach dem Vorjahrestitel musste das Team allerdings einen bedeutenden Umbruch im Trainerstab verkraften: Erfolgscoach Luis Camargo verließ den Verein nach vier Titeln in fünf Jahren und kehrte in seine Heimat Brasilien zurück.
"Gibt niemanden, der so ist wie er"
Ein spürbarer Einschnitt für das Team, wie Astner im erklärt: „Es ist, glaube ich, sehr schwer, an die Energie von Luis heranzukommen. Es gibt niemanden, der so ist wie er. Er hat uns extrem viel geholfen.“
Die sportliche Verantwortung liegt nun bei einem Trainertrio aus Tomas Zachoval, Milan Tomecek und Matthias Bichler. Die neuen Coaches beschreibt Astner als „sehr offen“ und zugänglich.
Duell um den Titel?
Als wohl härtester Konkurrent im Titelrennen gelten erneut die Vienna Metrostars, die in den vergangenen drei Jahren jeweils knapp an den Ducks scheiterten. „Unser Ziel ist es, heuer die Ducks zu schlagen“, meint Youngster Lars Petracs mit einem Augenzwinkern.
Dass die Duelle eine besondere Brisanz haben, bestätigt auch Astner: Gegen die Wiener herrsche immer eine „andere Spannung, eine andere Energie am Feld“. Man könne durchaus von einer gewissen Rivalität sprechen.
Ausgeglichenes Feld
Hinter den beiden Topfavoriten ist das Feld breit und ausgeglichen. Die Dornbirn Indians haben als Vorjahresfinalist ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt und wollen den nächsten Schritt setzen. In Schwechat wiederum herrscht Aufbruchsstimmung bei den Blue Bats, die nach einer schwierigen Saison ihren Kader umfassend erneuert haben und somit ein unbeschriebenes Blatt sind.
Die Vienna Wanderers waren im vergangenen Jahr nur einen Sieg vom Finale entfernt und wollen heuer den entscheidenden Schritt machen. Außenseiterchancen auf die Play-offs rechnen sich auch die Traiskirchen Grasshoppers aus, die besonders auf junge Talente setzen und gleichzeitig einen schmerzhaften Abgang verkraften müssen: Jan Raunigger arbeitet am US-College an seinem MLB-Traum.
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