Marcel Hirscher schrieb wieder Geschichte

Hirscher, der den Kampf Mann gegen Mann an sich nicht zu seinen Lieblingsdisziplinen zählt, wurde am Tag nach seinem 61. Weltcupsieg am gleichen Ort erneut gefeiert und stellte den österreichischen Rekord von Annemarie-Moser Pröll ein. „Unbeschreiblich, ein Wahnsinn, was in den letzten Jahren passiert ist und wie viele Leute mir dabei geholfen haben. Danke, dass wir das alle miteinander geschafft haben.“

Hinzu kommt ja aller Voraussicht nach auch noch der Erfolg vom Riesenslalom in Beaver Creek, wenn die Disqualifikation von Stefan Luitz nach dessen Sauerstoff-Inhalation dann irgendwann endgültig bestätigt sein wird.

Aller Diskussionen ledig könnte der 29-jährige siebenfache Gesamtweltcupsieger bereits Ende der Woche sein: In Riesenslalom (Mittwoch) und Slalom in Saalbach-Hinterglemm (Donnerstag, jeweils 10/13 Uhr, live ORF eins) ist er der haushohe Favorit. STEFAN SIGWARTH