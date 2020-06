Marcel Hirscher: Höher, schneller, weiter

"Bist deppert, habts g’sehn, wie weit ich gesprungen bin?" Marcel Hirscher war nach seiner ersten Annäherung an die WM-Version der Piste Birds of Prey ganz aus dem Häuschen. "So weit", sagte der Technikspezialist aus Annaberg, "so weit wie beim Zielsprung bin ich noch nie gesprungen. Und das bei dem Tempo!" Nachsatz: "Ich bin ja auch deshalb gefahren, dass ihr mal Bilder von einem springenden Hirscher seht."

Vor der Testfahrt auf der im Vergleich zum letzten Dezember eher weichen Piste ("allerdings haben sie die Abfahrtselemente in der Strecke für die WM doch ziemlich verschärft") hatte der Salzburger noch von bis zu sieben Sekunden Rückstand auf die Besten gesprochen, geworden sind es schließlich nur 4,64 Sekunden auf den Speed-Dominator dieses Winters, den Norweger Kjetil Jansrud.

Das ergab Platz 55. Damit ist doch der Start in der Kombination am Sonntag schon eine klare Sache, oder? "Oh nein, diese Entscheidung fällt erst nach dem letzten Training am Freitag", erwiderte der 25-Jährige. "Man merkt halt, dass ich kein Abfahrer bin. Das sind schon wilde Hund’".