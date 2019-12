Marcel Hirscher: "Es fühlt sich jetzt ganz, ganz anders an"

Am 4. September gab Marcel Hirscher bekannt, dass er seine Rennskier für immer in die Ecke stellen wird. Seitdem hat der 30-Jährige das Licht der Öffentlichkeit bis auf wenige Ausnahmen gescheut. Doch am Montagabend war der Salzburger Gast bei Sport&Talk auf ServusTV.

„Es fühlt sich jetzt ganz, ganz anders an“, sagte Hirscher über die ersten Monate als Ski-Pensionist. „Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, viel entspannter.“ Denn für ihn sei immer der Sport im Vordergrund gestanden, dazu sei das Pflichtprogramm gekommen: Medien- und Sponsorentermine. „Das war schon eine Belastung. Ich schätze es jetzt sehr, dass es egal ist, ob ich eine Stunde früher oder später nach Hause komme.“

Richtiger Zeitpunkt

Der Zeitpunkt des Rücktritts sei der richtige gewesen. „Es ist viel leichter, zuzuschauen, als ich es vorher geglaubt habe. Bis jetzt bin ich nicht Ski fahren gewesen und es fehlt mir auch nicht.“

Der achtfache Sieger des Gesamtweltcups freut sich eher auf eine Skitour oder auf ein paar Fahrten im Tiefschnee: „Ski fahren war immer schon meine große Leidenschaft und das wird es auch bleiben.“ An ein mögliches Comeback verschwendet er keinen Gedanken, allerdings: „Ich hoffe, dass ich noch einmal mit meinen Ex-Kollegen mittrainieren darf. Denn ich bin jetzt im Breitensport gelandet.“

Zukunftspläne

Und was wird Marcel Hirscher in Zukunft machen? „Ich möchte dazu beitragen, einen kommerziellen Rennski zu konstruieren“, sagt Hirscher. Was wäre es mit einer Karriere als Ski-Experte im TV? „Ich habe noch kein Angebot bekommen.“