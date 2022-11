Manchester City: Erste Heimniederlage seit Februar

England. Manchester City kassierte am Samstag mit dem 1:2 gegen Brentford die erste Heimniederlage seit 16. April im FA-Cup gegen Liverpool. In der Liga gab es die letzte Heimpleite am 19. Februar gegen Tottenham. In dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola alle Heimspiele gewonnen, Brentford hingegen hat diese Saison auswÀrts noch nie drei Punkte geholt, bis am Samstag in Manchester.