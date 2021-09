Magnus Cort Nielsen holt sich seine dritte Etappe bei der Vuelta

Der 3. September 2021 brachte für Primoz Roglic ein Jubiläum: Zum 50. Mal wurde dem Slowenen das Führungstrikot bei einer der drei großen Landesrundfahrten übergestreift, zum 34. Mal das rote der Spanien-Rundfahrt, dazu kommen elf in Gelb von der Tour de France und fünf Mal die Maglia Rosa des Giro d’Italia.

Nach zwei Bergetappen monströsen Ausmaßes waren am 19. Renntag der Vuelta 191,2 hügelige Kilometer von Tapia nach Monforte de Lemos zu absolvieren, und während der slowenische Vorfahrer von Jumbo-Visma recht gelassen bleiben konnte, kam der Mann in Grün in große Nöte.

Fabio Jakobsen, der 25-jährige Niederländer vom Team Deceuninck-Quick Step, der im August 2020 bei der Polen-Rundfahrt so übel gestürzt war und unter anderem fast alle Zähne verlor und tagelang im künstlichen Koma lag, wurde ein Opfer des Tempos, das das Hauptfeld anschlug. Schon bald konnte der dreifache Etappensieger und Führende der Sprintwertung noch mehr mitfahren und fiel zurück.

Allein auf weiter Flur

Nun hatte der bedauernswerte Niederländer noch gut 150 Kilometer und zwei Bergwertungen zu absolvieren. Immerhin war er nicht allein, Teamkollegen schleppten ihn wie schon am Donnerstag Richtung Ziel und nach und nach wuchs der Grupo del maillot verde.