Schwarzer Tag für Markus Brier

Das Finish war stark, doch Bernd Wiesberger sah alles andere als zufrieden aus, als er am Freitag in das Clubhaus im Diamond Country Club von Atzenbrugg einkehrte. Eins unter Par rettete der Burgenländer noch ins Ziel. Zu wenig für die Ansprüche der Nummer 61 der Weltrangliste. „Auf den Grüns bin ich überhaupt nicht belohnt worden. Dann kamen Frust und schlechte Schläge dazu. Ich muss ab Samstag einfach aggressiver putten“, sagte Wiesberger.

Mit gesamt fünf Schlägen unter Par hat der Titelverteidiger den Schaden in Grenzen gehalten, an der Spitze hat sich der Niederländer Joost Luiten mit elf unter Par positioniert. „Sechs Schläge sind nicht die Welt“, sagt Wiesberger, der am Abend mit seinem schwedischen Freund Joel Sjöholm im Happel-Stadion zu Gast war.

Auch für die übrigen der insgesamt 19 österreichischen Starter lief es an Tag zwei der Lyoness Open nur bedingt optimal.