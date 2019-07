Lukas Pöstlberger bei der Tour de France im Rampenlicht

Das Vorhaben war ambitioniert und am Ende scheiterte es. Der 27-Jährige wurde am letzten Anstieg eingeholt, nahm dann die Beine hoch und kam am Ende mit 5:26 Minuten Rückstand als 13. ins Ziel. Dennoch: Pöstlberger hatte sich gezeigt und sein Bora-Trikot einem Millionenpublikum vor den TV-Schirmen präsentiert. Seinen Arbeitgeber wird’s freuen.

Der Etappensieg ging an den Südafrikaner Daryl Impey, der sich gegen den Belgier Tiesj Benoot durchsetzte.

In der Gesamtwertung änderte sich nichts. Julian Alaphilippe kam mit dem Hauptfeld mit mehr als 16 Minuten Rückstand ins Ziel und behält sein Gelbes Trikot.