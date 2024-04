Lukas Herburger wechselt zum Handball-Großklub Berlin

Für Lukas Herburger geht ein Traum in Erfüllung. Der Abwehrchef des österreichischen Handball-Nationalteams wechselt im Sommer von Schaffhausen in die stärkste Liga der Welt zum Großklub Füchse Berlin. „Ich denke jedes Handballkind das in Österreich startet, möchte einmal in der deutschen Bundesliga spielen. Das ist auch ein Traum von mir und dass es nun so kommt, ist unglaublich. Ich schätze diese Chance sehr, fühle mich geehrt und freue mich auf die Füchse Berlin“, sagt Herburger.