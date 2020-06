Lorenzos Maschine hat 21 PS

Auf einer 250er Yamaha YBR mit 21 PS erlebt er die Zweirad-Welt erstmals ohne Rundenzeiten; auf den Straßen des Mount Montjuïc in Barcelona, die ein beliebtes Übungsgebiet für Fahranfänger sind.

"Mein Lehrer Javi ist die einzige Person, die mir jemals gesagt hat, dass ich auf einem Bike aufpassen soll. Aber ich habe noch nie versucht, mit einem Motorrad langsam zu fahren." Doch der Fahrlehrer habe Lorenzo gewarnt: "Wenn du schnell bist, bestehst du nicht."

Bis zum ersten Grand Prix der neuen Saison sollte Lorenzo den Führerschein in der Tasche habe. Das erste der 18 Rennen 2012 findet am 8. April in Katar statt.