Londons Hexenkessel Radstadion

Sir Chris Hoy ist das schon seit 2009. Der 34-jährige Schotte ist ein Ritter, wie er im modernen Märchenbuch auftauchen könnte. Hoy ist ein echter Sir, will aber nicht so genannt werden. "Er ist genauso sympathisch wie er im Fernsehen rüberkommt", sagt Hoys deutscher Trainer Jan van Eijden. "Er hat sich überhaupt nicht verändert, seit er diesen Status hat."

Als der jüngere Teamkollege Jason Kenny in Hoys Paradedisziplin Sprint den Vorzug in London bekam, wünschte Hoy seinem Teamkollegen einfach "alles Gute". "Ritterlich" sei das gewesen, fand The Times. Hoy ist Perfektionist im Training und Mr. Perfect im Privatleben. Skandale? Keine.

Dafür lieben ihn die Briten. Hoy lacht von Werbeplakaten, Hoy winkt von Titelseiten, Hoy spricht im Fernsehen. Als die britischen Athleten vor den Spielen erstmals ein Mitspracherecht für ihren Fahnenträger hatten, wurde gewählt: Hoy.

Seit Dienstag ist er der erfolgreichste britische Olympia-Teilnehmer der Geschichte. Im Keirin gewann er sein sechstes Gold und übertraf damit Segel-Legende Steve Redgrave mit seinen fünf Goldenen. Viele sagen, Hoy sei der größte lebende Schotte, aber der wiegelt ab: "Ich habe schon Sean Connery getroffen. Er ist der Größte."

Der ehemalige James-Bond-Darsteller ist nicht in der Halle, dafür Premierminister David Cameron, der mit Prinz Harry jubelt. Prinz William und Kate liegen einander in den Armen, und auch ein anderer Sir will Hoy unbedingt sehen: Sir Paul McCartney singt mit der Menge " Hoy Jude". Entschuldigung: "Hey Jude".