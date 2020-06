Lochte: Vom Lausbuben zum Golden Boy

Ryan Lochte, Sohn einer Kubanerin und eines deutschstämmigen Amerikaners aus Canandaigua im Westen des Bundesstaates New York, war ein schlimmer Bub: Immer wieder zwickte er die Mädchen unter Wasser in den Hintern, tauchte aus der Trainingsbahn, versteckte sich und zog die anderen Buben an den Füßen unter Wasser und spritzte die Trainer an. "Er hat mehr Zeit strafweise in der Dusche als im Becken verbracht", erzählt sein Daddy, der lange Zeit auch sein Trainer war.

Heute ist der schlimme Ryan 26, nur ein Jahr jünger als Michael Phelps, und trotzdem im Begriff, dem größten Olympia-Athleten der Geschichte den Rang abzulaufen. Mit leuchtenden Augen stand er am Abend des ersten Olympia-Tages im NBC-Studio, lachte Bob Costas, den Popstar der US-Reporter an und sagte: " Michael ist stolz auf mich!"