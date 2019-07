Live: Wimbledon-Finale Federer - Djokovic

Wenn man die Siegerliste in Wimbledon in Betracht zieht, glaubt man sowieso, dass die Zeit stehen blieb. Seit Federer im All England Lawn Tennis and Croquet Club 2003 seinen ersten Major-Titel holte, haben nur Djokovic (4 Titel), Rafael Nadal, der im Halbfinale von Federer bezwungene Sandplatz-König, und Andy Murray (je 2) hier gewonnen. Tradition verpflichtet eben.

Federer hat den Fokus noch immer auf Siege gerichtet – ohne der große Star sein zu wollen. „Es ist nett, wichtig zu sein. Aber noch wichtiger ist es, nett zu sein“, ist einer der berühmtesten Sätze des Maestros.

Er wird beim finalen Akt die Zuseher auf seiner Seite haben. Als sentimentaler Held. Aber er weiß, dass es nicht einfach wird, auch, wenn ein 20-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren nichts mehr beweisen. Außer sich selbst. „Ich muss eine gute Leistung bringen und kann sie auch bringen.“

Die Statistik spricht für den 32-jährigen Serben. Novak Djokovic hat ihn in 47 Partien 25 Mal besiegt, darunter gab es auch schmerzvolle Niederlagen. Zwei Mal gab es dieses Duell im Wimbledon-Finale, 2014 und 2015 siegte jeweils Djokovic. Einmal in vier, einmal in fünf Sätzen. Federers letzter Finalsieg bei einem Major gegen Djokovic liegt lange zurück ( US Open, 2007).