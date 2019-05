Live-Ticker: Thiem im Madrid-Achtelfinale gegen Fognini

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000 von Madrid auf den Italiener Fabio Fognini. Der 31-Jährige setzte sich am Mittwoch gegen den Australier John Millman glatt mit 6:2,6:2 durch. Fognini gewann im April das Turnier in Monte Carlo und befindet sich in guter Form. Gegen Thiem hat der Italiener bisher dreimal auf der Tour gespielt, der Niederösterreicher liegt mit 2:1 voran.

Der in Spaniens Hauptstadt als Nummer fünf gesetzte Thiem hatte nach seinem Erfolg gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka am Dienstagabend bereits mit der Nummer 10 des Turniers gerechnet. "Er ist in Topform", wusste Österreichs Tennis-Star über Fognini.