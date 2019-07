Am Dienstag hatte Dominic Thiem beim mit 1,855 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turnier in Hamburg den Uruguayer Pablo Cuevas nach 100 Minuten mit 6:3,7:6(3) besiegt. Nur einen Tag später wird es für den Niederösterreicher bereits wieder ernst. Der topgesetzte Thiem trifft am Mittwoch im Achtelfinale auf den Ungarn Marton Fucsovics.