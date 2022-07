Leichtathletik-WM: Erste Medaille für die Ukraine

„Aber ernsthaft, ich habe keine Chance, entspannt zu sein. Vor drei Monaten habe ich meine Familie aus der Ukraine und den besetzten Gebieten geholt, aber ich habe alles daheim in Kherson gelassen. Ich habe nur eine Tasche, das ist alles, was ich habe“, berichtete er. Er habe noch keine Basis in Europa, werde sich nach seiner Rückkehr aus Eugene aber um ein Haus für die Familie und einen Platz zum Trainieren für sich kümmern.